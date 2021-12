K-Pop: Gli idol coreani invadono l’Italia (Di sabato 4 dicembre 2021) L’energia che caratterizza questo genere musicale, la vivacità dei colori, le coreografie e le performance pirotecniche degli idol, sono i principali ingredienti che hanno reso il K-Pop un fenomeno mondiale così fatale ed esplosivo. Ne parla KBLUE, il primo esponente italiano di musica pop sud coreana E’ bastato il successo della serie cult “Squid game” e la recente vittoria della boy band BTS sul palco degli American Music Awards 2021, per ricordarci che l’onda lunga della cultura coreana, meglio conosciuta come K- culture, ci ha travolti già da un po’, affermandosi in ogni angolo del pianeta e in ogni forma di arte, prima fra tutte la musica. Ma il K-Pop, abbreviazione di Korean popular music, non è semplicemente musica. E’ molto di più. Ogni volta che gli idol salgono sul palco, le loro esibizioni si trasformano in vere e proprie performance ... Leggi su cityroma (Di sabato 4 dicembre 2021) L’energia che caratterizza questo genere musicale, la vivacità dei colori, le coreografie e le performance pirotecniche degli, sono i principali ingredienti che hanno reso il K-Pop un fenomeno mondiale così fatale ed esplosivo. Ne parla KBLUE, il primo esponente italiano di musica pop sud coreana E’ bastato il successo della serie cult “Squid game” e la recente vittoria della boy band BTS sul palco degli American Music Awards 2021, per ricordarci che l’onda lunga della cultura coreana, meglio conosciuta come K- culture, ci ha travolti già da un po’, affermandosi in ogni angolo del pianeta e in ogni forma di arte, prima fra tutte la musica. Ma il K-Pop, abbreviazione di Korean popular music, non è semplicemente musica. E’ molto di più. Ogni volta che glisalgono sul palco, le loro esibizioni si trasformano in vere e proprie performance ...

