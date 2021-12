Iva Zanicchi all’ospedale, caduta durante le prove per Ballando Con Le Stelle (Di sabato 4 dicembre 2021) Iva Zanicchi all’ospedale. È dell’ultima ora la notizia di una caduta avvenuta durante le prove di Ballando Con Le Stelle, il format di Milly Carlucci per il quale l’aquila di Ligonchio era attesa questa sera. Iva Zanicchi all’ospedale La corsa di Iva Zanicchi all’ospedale è stata necessaria a seguito di una caduta. La cantante stava provando il suo numero insieme al ballerino, e secondo le prime indiscrezioni sarebbe scivolata e avrebbe accusato un forte dolore, tanto da richiedere l’intervento di un medico. Per il momento le dinamiche dell’incidente non sono state rese note, ma non si esclude una versione ufficiale che verrà riportata dalla conduttrice Milly Carlucci nella ... Leggi su optimagazine (Di sabato 4 dicembre 2021) Iva. È dell’ultima ora la notizia di unaavvenutalediCon Le, il format di Milly Carlucci per il quale l’aquila di Ligonchio era attesa questa sera. IvaLa corsa di Ivaè stata necessaria a seguito di una. La cantante stava provando il suo numero insieme al ballerino, e secondo le prime indiscrezioni sarebbe scivolata e avrebbe accusato un forte dolore, tanto da richiedere l’intervento di un medico. Per il momento le dinamiche dell’incidente non sono state rese note, ma non si esclude una versione ufficiale che verrà riportata dalla conduttrice Milly Carlucci nella ...

