Inter, aumenta la fiducia per il rinnovo di Brozovic: fumata bianca più vicina (Di sabato 4 dicembre 2021) Inter al lavoro per il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic C’è ottimismo in casa Inter per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la distanza tra le parti va assottigliandosi sempre più e presto potrebbe esserci la tanto desiderata fumata bianca. “La strada è in discesa anche se manca ancora qualche km per vincere la tappa. E al traguardo arriveranno in due con le mani alzate, sarà un ex aequo tra l’Inter e Marcelo Brozovic”. Il prossimo incontro “non sarà quello risolutivo, perché c’è bisogno di tempo: non siamo ancora ai dettagli, ci sono diversi aspetti da sistemare, anche burocratici e non solo economici. Ma adesso, ancor più ... Leggi su intermagazine (Di sabato 4 dicembre 2021)al lavoro per ildi contratto di MarceloC’è ottimismo in casaper quanto riguarda ildi contratto di Marcelo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la distanza tra le parti va assottigliandosi sempre più e presto potrebbe esserci la tanto desiderata. “La strada è in discesa anche se manca ancora qualche km per vincere la tappa. E al traguardo arriveranno in due con le mani alzate, sarà un ex aequo tra l’e Marcelo”. Il prossimo incontro “non sarà quello risolutivo, perché c’è bisogno di tempo: non siamo ancora ai dettagli, ci sono diversi aspetti da sistemare, anche burocratici e non solo economici. Ma adesso, ancor più ...

Advertising

CalcioNews24 : Il turno infrasettimanale aumenta la spaccatura nella corsa verso lo Scudetto e la qualificazione in Champions Leag… - rickembecker : I tanti rigori all'Inter si spiegano come per il Milan l'anno scorso: più giochi di dominio nella metà campo avvers… - tncleft1776 : Lautaro aumenta batendo penalty Inter 2 x 0 Spezia - il_prof_13 : Lo dicevo un anno fa per il Milan, vale quest'anno per l'Inter: se passi quasi tutta la partita nell'area avversari… - eia58 : RT @FusatoRiccardo: Devo fare mea culpa. La decisione di concedere il calcio di rigore all'Inter è corretta perché da questa stagione non v… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter aumenta Inter, il rigore è di casa. Inzaghi 'specialista' del dischetto ... che logicamente aumenta le probabilità di rigori a favore. Non a caso, ben cinque degli otto tiri ... quelle in cui l'Inter ha collezionato la maggior quantità di attacchi e tiri in porta. Cyber Week ...

Scudetto e Champions League: sarà l'anno dei "perdenti"? Il turno infrasettimanale aumenta la spaccatura nella corsa verso lo Scudetto e la qualificazione in Champions League Non c'è tempo e modo di rilassarsi in un campionato che promette davvero di essere entusiasmante e denso di ...

Mercato – Inter, Scamacca è più che un’idea, ma aumenta la concorrenza passioneinter.com Roma-Inter, Mourinho deve reinventare la formazione: (ri)cambia modulo? L’altro ex Inter, ossia Nicolò Zaniolo, va esterno destro con Carles Pérez a sinistra e Henrikh Mkhitaryan trequartista. LE SCELTE – Mourinho ha saltato la conferenza stampa di vigilia di Roma-Inter, ...

Inter, il rigore è di casa. Inzaghi "specialista" del dischetto Gli otto rigori a favore nelle prime 15 giornate costituiscono un primato nella storia del club. Quattro gare di fila con almeno un penalty, con cui il tecnico ha un feeling ...

... che logicamentele probabilità di rigori a favore. Non a caso, ben cinque degli otto tiri ... quelle in cui l'ha collezionato la maggior quantità di attacchi e tiri in porta. Cyber Week ...Il turno infrasettimanalela spaccatura nella corsa verso lo Scudetto e la qualificazione in Champions League Non c'è tempo e modo di rilassarsi in un campionato che promette davvero di essere entusiasmante e denso di ...L’altro ex Inter, ossia Nicolò Zaniolo, va esterno destro con Carles Pérez a sinistra e Henrikh Mkhitaryan trequartista. LE SCELTE – Mourinho ha saltato la conferenza stampa di vigilia di Roma-Inter, ...Gli otto rigori a favore nelle prime 15 giornate costituiscono un primato nella storia del club. Quattro gare di fila con almeno un penalty, con cui il tecnico ha un feeling ...