Clarice serie tv su Rai 2 | trama episodi 4 dicembre 2021

Leggi su cubemagazine

(Di sabato 4 dicembre 2021). Stasera in tv sabato 4torna in chiaro su Rai 2 latv targata CBS con gliinediti della prima stagione. Ecco di seguitoe anticipazioni sulle puntate. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGstagione 1o 10 Madri e figli. Catherine riesce a trovare Lila Gumb. La segue al Bingo, in Chiesa e poi a casa. La ragazza ritiene che suo figlio, Buffalo Bill, sia diventato un morboso assassino a causa di qualcuno o qualcosa che avrebbe provocato in lui la follia omicida. Intanto, dopo aver riferito al suo capo e al Procuratore che Catherine le aveva confidato di voler affrontare Lila Gumb, ottiene la loro autorizzazione ...