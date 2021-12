Zuppa di Porro 3 dicembre 2021

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 3 dicembre 2021) 00:00 “Ospedali, sale la pressione”, titola il Corriere della Sera. Continua la liturgia del terrore del giornale unico del virus. Meno male che almeno il Tempo fa una pernacchia al Corriere confrontando i dati di oggi con quelli dello scorso anno. 02:54 Angela Merkel vuole il lockdown per i no vax mentre la Verità parla dell’esperto tedesco che dice no al vaccino ai bambini. 03:47 Vaccino, Massimo Cacciari sostiene giustamente che è messo al bando perfino il dubbio. Adesso spuntano pure i comuni che vogliono telecamere per controllare le mascherine all’aperto. Follia! 04:57 Sul Daily Mail il Covid è a pagina 14 e noi sfottevamo la Gran Bretagna fino a poche settimane fa. 05:40 Il capo dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, dice che il 90% dell’Irpef è dato da dipendenti e pensionati. Quindi, secondo lui, gli autonomi non pagano un euro?! 06:26 Forza Italia chiede di ...