Uomini e Donne: emozionante esterna per Matteo Ranieri (Di venerdì 3 dicembre 2021) Matteo Ranieri, che è appena tornato a Uomini e Donne in qualità di tronista, ha avuto la sua prima esterna con Martina, una delle sue corteggiatrici. Tra i due c’è talmente tanto feeling che è quasi scattato un bacio dopo solo pochi minuti. Da qualche giorno a Uomini e Donne è tornato Matteo Ranieri, che il pubblico aveva già conosciuto nella scorsa stagione, in quanto il ragazzo aveva corteggiato Sophie. Il ragazzo era stata la scelta della tronista, ma poco dopo il loro rapporto era finito, non senza polemiche. Nella puntata di ieri del dating show, andata in onda come sempre su Canale 5, Matteo Ranieri ha portato in esterna Martina, una delle sue corteggiatrici. La ragazza, che ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 3 dicembre 2021), che è appena tornato ain qualità di tronista, ha avuto la sua primacon Martina, una delle sue corteggiatrici. Tra i due c’è talmente tanto feeling che è quasi scattato un bacio dopo solo pochi minuti. Da qualche giorno aè tornato, che il pubblico aveva già conosciuto nella scorsa stagione, in quanto il ragazzo aveva corteggiato Sophie. Il ragazzo era stata la scelta della tronista, ma poco dopo il loro rapporto era finito, non senza polemiche. Nella puntata di ieri del dating show, andata in onda come sempre su Canale 5,ha portato inMartina, una delle sue corteggiatrici. La ragazza, che ...

Advertising

AndreaMarcucci : Io mi auguro che #Draghi resti a Palazzo Chigi a lungo. Aspetto che lo dica anche Enrico Letta. Il prossimo preside… - TeresaBellanova : Sono dati preoccupanti quelli #Istat sul mercato del #lavoro di ottobre, che confermano le crescenti difficoltà del… - brandobenifei : La situazione al confine tra #Polonia e #Bielorussia è drammatica. Con @pfmajorino e @bartolopietro1 abbiamo visto… - Stefanile29 : RT @AIRC_it: Uomini e donne non sono uguali quando si parla di tumori e di risposta ai trattamenti, ma alcuni studi non tengono ancora cont… - dottilombardia : RT @oss_romano: #3dicembre #Paternità in divenire: parlano gli uomini. Su #DonneChiesaMondo online da sabato #4dicembre -