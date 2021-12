Ultime Notizie Roma del 03-12-2021 ore 16:10 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno via Libera del Consiglio dei Ministri disegno di legge contro la violenza sulle donne nella bozza del ddl le pene previste per i reati di percosse lesioni minacce e violazione di domicilio danneggiamento sono aumentate se il fatto è commesso nell’ambito di violenza domestica da soggetto già ammonito per alcuni dei reati contro le donne in particolare nei casi di violenza domestica I magistrati potranno procedere anche d’ufficio l’argano di polizia che procede a seguito di denuncia o querela in ambito di violenza domestica qualora nei primi accertamenti perdono concreti e rilevati elementi di pericolo di reiterazione della Condotta lo comunica prefetto competente il quale può adottare misure di vigilanza dinamica da sottoporre a revisione trimestrale della della persona offesa Cambiamo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno via Libera del Consiglio dei Ministri disegno di legge contro la violenza sulle donne nella bozza del ddl le pene previste per i reati di percosse lesioni minacce e violazione di domicilio danneggiamento sono aumentate se il fatto è commesso nell’ambito di violenza domestica da soggetto già ammonito per alcuni dei reati contro le donne in particolare nei casi di violenza domestica I magistrati potranno procedere anche d’ufficio l’argano di polizia che procede a seguito di denuncia o querela in ambito di violenza domestica qualora nei primi accertamenti perdono concreti e rilevati elementi di pericolo di reiterazione della Condotta lo comunica prefetto competente il quale può adottare misure di vigilanza dinamica da sottoporre a revisione trimestrale della della persona offesa Cambiamo ...

