Terza dose dopo AstraZeneca e Pfizer, studio: forte risposta da 6 vaccini diversi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Pfizer e AstraZeneca, sei diversi vaccini usati come booster anti-Covid sono risultati sicuri e hanno suscitato forti risposte immunitarie in persone precedentemente vaccinate con un ciclo a due dosi dei vaccini di Oxford e BioNTech. E’ quanto emerge dal primo studio randomizzato sui richiami somministrati dopo le due dosi di questi due vaccini. Pubblicato su ‘The Lancet’, il lavoro prende in considerazione 7 diversi booster: Oxford-AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Novavax, Janssen (J&J), Moderna, Valneva e Curevac (CVnCov). Tutti e 7 i vaccini, usati per la Terza dose a distanza di 10-12 settimane dal ciclo primario, hanno aumentato l’immunità ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 dicembre 2021), seiusati come booster anti-Covid sono risultati sicuri e hanno suscitato forti risposte immunitarie in persone precedentemente vaccinate con un ciclo a due dosi deidi Oxford e BioNTech. E’ quanto emerge dal primorandomizzato sui richiami somministratile due dosi di questi due. Pubblicato su ‘The Lancet’, il lavoro prende in considerazione 7booster: Oxford-/BioNTech, Novavax, Janssen (J&J), Moderna, Valneva e Curevac (CVnCov). Tutti e 7 i, usati per laa distanza di 10-12 settimane dal ciclo primario, hanno aumentato l’immunità ...

