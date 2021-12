Smau Napoli il 16 e 17 alla Mostra d’Oltremare: i giovani startupper incontrano i big dell’innovazione (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nel boom di startup innovative, con le sue 1.244 imprese nate negli ultimi cinque anni, tra cui 620 nel solo Comune di Napoli, la Campania si attesta tra i territori più dinamici a livello nazionale. Prima in Italia per tasso di crescita delle +33.9% negli ultimi 5 anni la Campania è anche la prima regione in Italia per la nascita di startup fondate da under 30, registrando un valore del 7,7% superiore alla media nazionale (5,6%) . Saranno proprio i giovani startupper e gli imprenditori che giovedì 16 e venerdì 17 dicembre 2021 incontreranno manager ed esperti di innovazione in arrivo dall’Italia e dall’estero all’interno dell’ottava edizione di Smau, in programma presso la Mostra d’Oltremare. Un appuntamento che torna in presenza nel capoluogo campano dopo un anno di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nel boom di startup innovative, con le sue 1.244 imprese nate negli ultimi cinque anni, tra cui 620 nel solo Comune di, la Campania si attesta tra i territori più dinamici a livello nazionale. Prima in Italia per tasso di crescita delle +33.9% negli ultimi 5 anni la Campania è anche la prima regione in Italia per la nascita di startup fondate da under 30, registrando un valore del 7,7% superioremedia nazionale (5,6%) . Saranno proprio ie gli imprenditori che giovedì 16 e venerdì 17 dicembre 2021 incontreranno manager ed esperti di innovazione in arrivo dall’Italia e dall’estero all’interno dell’ottava edizione di, in programma presso la. Un appuntamento che torna in presenza nel capoluogo campano dopo un anno di ...

CampaniaCompete : Torna Smau Napoli: due giorni fra startup e imprese (con un tour alla Apple Academy) - SemcaAdv : RT @agianss: WORKSHOP: eCommerce Accelerator, Export e Retail per i produttori del Made in Italy. Sarò Speaker a Smau NAPOLI, 17 Dic. Come… - agianss : WORKSHOP: eCommerce Accelerator, Export e Retail per i produttori del Made in Italy. Sarò Speaker a Smau NAPOLI, 17… - CorriereQ : Torna Smau Napoli: due giorni fra startup e imprese (con un tour alla Apple Academy) - Kynetic_ICT : Nel boom di startup innovative, con le sue 1.244 imprese nate negli ultimi cinque anni, tra cui 620 nel solo Comune… -