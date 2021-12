Si scia a due passi dal mare grazie al manto della Neveplast (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una pista artificiale per lo sci di fondo, lunga 400 metri, presente dal 4 dicembre al 9 gennaio lungo il litorale di Caorle, realizzata grazie all’innovativo materiale ideato dalla bergamasca Neveplast. È la prima volta in Veneto che una pista di questo tipo viene allestita sulla costa. Un sogno per molti sciatori. O forse solamente un progetto cui nessuno aveva mai pensato finora, ma che diverrà realtà in occasione di “Caorle Wonderland” (edizione 2021/22), la maratona di eventi natalizi che segna la nascita della stagione invernale per la città di Caorle. La grande novità dell’edizione in partenza domenica 4 dicembre è appunto la “skii-country”. Una pista per praticare lo sci di fondo posizionata lungo il litorale della città “perla dell’Adriatico”. Adulti e bambini potranno utilizzarla tutti i ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una pista artificiale per lo sci di fondo, lunga 400 metri, presente dal 4 dicembre al 9 gennaio lungo il litorale di Caorle, realizzataall’innovativo materiale ideato dalla bergamasca. È la prima volta in Veneto che una pista di questo tipo viene allestita sulla costa. Un sogno per moltitori. O forse solamente un progetto cui nessuno aveva mai pensato finora, ma che diverrà realtà in occasione di “Caorle Wonderland” (edizione 2021/22), la maratona di eventi natalizi che segna la nascitastagione invernale per la città di Caorle. La grande novità dell’edizione in partenza domenica 4 dicembre è appunto la “skii-country”. Una pista per praticare lo sci di fondo posizionata lungo il litoralecittà “perla dell’Adriatico”. Adulti e bambini potranno utilizzarla tutti i ...

