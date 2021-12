Salvini | rispettare volontà Mattarella | giusto il cambio

Advertising

Bisognala sua volontà" così il segretario della Lega Matteoa margine dell'incontro del centrodestra al Marriott Park Hotel di Roma."Mi sembra che Mattarella abbia detto (cosa intende fare, ndr). Va rispettata la sua volontà ed è giusto il cambio". Così il segretario della Lega, Matteorispondendo a una domanda sull'ipotesi di un mandato bis dell'attuale presidente della Repubblica, a margine dell'assemblea dell'Udc a Roma. Poi ha ribadito l'intenzione di "fare un regalo ...Sul nome di Silvio Berlusconi candidato alla presidenza della Repubblica è già aperto il confronto, segno che il nome è di ...Il leader leghista all'assemblea Udc: "Lavoro per un centrodestra unito, in Italia e in Europa, se qualcuno resta in suo orticello è errore" ...