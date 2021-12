Presentazione a Napoli de “Il Tesoriere” di Gianluca Calvosa

Leggi su formiche

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Ilè un’ambiziosa ricostruzione della vita di Andrea Ferrante. Dai polverosi uffici di un archivio milanese fino alla convocazione a Roma, per assumere l’incarico didel PCI. Il racconto si evolve nel periodo della Guerra Fredda, delle università occupate, del volantinaggio in fabbrica, dei cortei di piazza, delle prime vittime del terrorismo e non ultimi i flussi di denaro che provengono da Mosca. È dunque la storia di un inconsapevoleche si trova in una situazione drammatica per l’Italia. Il nostro Paese è fulcro di grande attenzione per le due grandi potenze mondiali, e non si può di certo lasciar questa posizione in mano al nemico. Segnate la data: giovedì 16 dicembre, alle ore 18.00, insieme a Gaetano Manfredi, Maurizio de Giovanni e Maria Pia Calzone moderati da Carlo Puca si parlerà di storie di ...