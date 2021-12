Milano, avances sessuali per rubare i Rolex: tre indagati per furto con la “tecnica dell’abbraccio” – Video (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ieri a Milano la polizia di Stato ha indagato in stato di libertà per furto due cittadini peruviani, di 42 e 46 anni, e un cittadino boliviano 44enne, tutti con precedenti specifici per reati analoghi e compiuti sempre con “la tecnica dell’abbraccio”. Gli agenti della squadra investigativa del Commissariato Centro hanno individuato e indagato in stato di libertà i tre ladri autori del furto di due orologi Rolex, dal valore totale di oltre 20mila euro, ai danni di due cittadini italiani compiuti a novembre del 2019 fuori da un locale notturno nel centro di Milano. I due cittadini peruviani avevano seguito fuori dal locale le due vittime intente a recuperare l’auto per tornare a casa e, dopo alcune avances sessuali, hanno sfilato loro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ieri ala polizia di Stato ha indagato in stato di libertà perdue cittadini peruviani, di 42 e 46 anni, e un cittadino boliviano 44enne, tutti con precedenti specifici per reati analoghi e compiuti sempre con “la”. Gli agenti della squadra investigativa del Commissariato Centro hanno individuato e indagato in stato di libertà i tre ladri autori deldi due orologi, dal valore totale di oltre 20mila euro, ai danni di due cittadini italiani compiuti a novembre del 2019 fuori da un locale notturno nel centro di. I due cittadini peruviani avevano seguito fuori dal locale le due vittime intente a recuperare l’auto per tornare a casa e, dopo alcune, hanno sfilato loro ...

