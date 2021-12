MILAN-SALERNITANA | 10 curiosità in 90? sulla 16^ giornata News

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Si avvicina sempre più, sedicesimadi Serie A. Nella video10e statistiche sul match di San Siro in soli 90 secondi. I rossoneri cercano di tornare in testa al campionato da soli.

Tre squadre si rincorrono a un'incollatura l'una dall'altra, con un calendario che favorisce ilatteso dallamentre c'e' un big match, tra Napoli e Atalanta, che potrebbe pesare parecchio sulla volata scudetto. Il sotto clou della serie A e' una suggestione attesa 11 anni: ...Così l'allenatore della, Stefano Colantuono, in conferenza stampa prima del match di Campionato contro il, in programma domani a San Siro. Colantuono non ha divulgato i nomi dei ...(ANSA) - SALERNO, 03 DIC - "Domani ci attende un'altra gara difficile sulla falsariga di quella contro la Juventus. Affrontiamo una squadra fortissima che palleggia molto bene e ti ...La squadra di Colantuono può contare sul ritorno di un top player, che proverà a stringere i denti per scendere in campo da titolare ...