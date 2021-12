Mattarella, sfida ripresa è costruire una società inclusiva (Di venerdì 3 dicembre 2021) La ripresa va affrontata "come sfida per la costruzione di una società più inclusiva, in cui il problema della disabilità non risulti un carico per i singoli, ma sia oggetto di attenzione e di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lava affrontata "comeper la costruzione di unapiù, in cui il problema della disabilità non risulti un carico per i singoli, ma sia oggetto di attenzione e di ...

Advertising

Francesca_M5S : Generazione Europa, la sfida da vincere. Draghi, Macron, Scholz il futuro? La leadership di Draghi e' un dato polit… - Giornaleditalia : Sergio #Mattarella invia un messaggio al Presidente di #Confartigianato: 'Non compromettere la libertà che abbiamo… - 100sturzo : RT @DottrinaSociale: #dsc2021 Mattarella: 'Tornare al tempo di prima è impossibile ma abbiamo opportunità inedite e la sfida per tutti è co… - infocentroform1 : RT @DottrinaSociale: #dsc2021 Mattarella: 'Tornare al tempo di prima è impossibile ma abbiamo opportunità inedite e la sfida per tutti è co… - BenecomuneNet : RT @DottrinaSociale: #dsc2021 Mattarella: 'Tornare al tempo di prima è impossibile ma abbiamo opportunità inedite e la sfida per tutti è co… -