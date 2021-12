LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: finale accesissimo di Torre e Cavallo contro Donna! (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Carlsen; NERO: Nepomniachtchi 20:24 88… Db1 89. Tb6 Rg7. Tre-quattro minuti per entrambi a seconda dell’incremento. 20:23 87… Rf7 88. Cf3. Anand: “Qui sono 40 minuti a mezzanotte. Penso che questa partita finirà domani”. “We only have 40 minutes to midnight. I think this game is finishing tomorrow,” a witty observation from @vishy64theking. #CarlsenNepo pic.twitter.com/NVECM8Bm2N — International Chess Federation (@FIDE chess) December 3, 2021 20:22 86… Dh1 87. Ta6+. Continua questa danza di scacchi, movimenti e trappole che spuntano da tutte le parti. 20:21 All’ottantatreesima Carlsen ha “invitato” il Re a entrare in f5, Nepo ha rifiutato l’offerta ed è andato avanti. 85… Db7 86. Ta2. 20:21 84… Rg6 ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:20:24 88… Db1 89. Tb6 Rg7. Tre-quattro minuti per entrambi a seconda dell’incremento. 20:23 87… Rf7 88. Cf3. Anand: “Qui sono 40 minuti a mezzanotte. Penso che questa partita finirà domani”. “We only have 40 minutes to midnight. I think this game is finishing tomorrow,” a witty observation from @vishy64theking. #Nepo pic.twitter.com/NVECM8Bm2N — International Chess Federation (@FIDE chess) December 3,20:22 86… Dh1 87. Ta6+. Continua questa danza di, movimenti e trappole che spuntano da tutte le parti. 20:21 All’ottantatreesimaha “invitato” il Re a entrare in f5, Nepo ha rifiutato l’offerta ed è andato avanti. 85… Db7 86. Ta2. 20:21 84… Rg6 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Carlsen-Nepomniachtchi Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: si entra in un finale tagliente - #Carlsen-Nepomniac… - zazoomblog : LIVE Carlsen-Nepomniachtchi Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: il russo sorprende il norvegese che pensa molto sulla… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Magnus Carlsen e Ian Nepomniachtchi tornano alla scacchiera, c'è la sesta partita del match mondiale… - Sport24h_it : New Post: LIVE Carlsen v Nepomniachtchi, segui il Mondiale scacchi - zazoomblog : LIVE Carlsen-Nepomniachtchi Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: quinta partita dopo quattro patte vedremo una vittori… -