La judoka francese Pinot picchiata dal compagno-coach Alain Schmitt: «Voleva strangolarmi». Lui fermato e rilasciato (Di venerdì 3 dicembre 2021) La denuncia dell'oro olimpico a Tokyo nei confronti di Alain Schmitt, che nega tutto: «Non ho mai picchiato una donna». fermato 48 ore, è stato rilasciato perché per i giudici non c'erano prove sufficienti Leggi su corriere (Di venerdì 3 dicembre 2021) La denuncia dell'oro olimpico a Tokyo nei confronti di, che nega tutto: «Non ho mai picchiato una donna».48 ore, è statoperché per i giudici non c'erano prove sufficienti

Advertising

39_stephs : RT @Corriere: «Ero in dormiveglia, non capivo bene cosa stesse succedendo, ma la morte mi ha sfiorata» - ProDocente : La judoka francese Pinot picchiata dal compagno-coach Alain Schmitt: «Voleva strangolarmi». Lui fermato e rilasciato - sonoilgrinch : RT @Corriere: «Ero in dormiveglia, non capivo bene cosa stesse succedendo, ma la morte mi ha sfiorata» - AMELIAsportLAW : Francia choc, la judoka Pinot accusa il compagno e coach: «Voleva uccidermi» - HeleneBlanchard : RT @Corriere: Francia choc, la judoka Pinot accusa il compagno e coach: «Voleva uccidermi» -