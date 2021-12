Donne afghane | nasce la Task force per rete di diritti e solidarietà

(Di venerdì 3 dicembre 2021) “Lenon hanno bisogno di essere salvate perché sono in grado di lottare per i propri, anzi, possono essere loro stesse il motore del cambiamento dell’Afghanistan”. È questa la convinzione emersa a Roma durante la Conferenza internazionale organizzata alla Farnesina da WIIS Italy, antenna italiana di Women In International Security, network globale dedicato a promuovere la leadership e lo sviluppo professionale femminile nel campo della pace e della sicurezza internazionale. Proprio durante l’incontro – organizzato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e la Global Alliance of Regional Women Mediator Networks – è stata annunciata la creazione di unadi mediatrici di pace, negoziatrici ed esperte di genere e ...

Qui vedo i monti ed il mare, sono felice, ma non posso dimenticare la mia gente, specialmente i bambini e le. In questo momento tutto ciò che posso fare è essere la loro voce Tra me e ..."Ledevono anche essere in prima linea negli sforzi di aiuto umanitario e continuare a fornire servizi ae ragazze vulnerabili che rimangono profondamente dipendenti dai ...Single e senza velo, hazara, dopo l’arrivo al potere dei talebani Fatimah Hossaini è stata costretta a lasciare il suo paese. Che resta presente, ...massa. “Resistere. Per chi non si arrende un altro mondo è possibile – In solidarietà con le donne afghane” è il titolo dell’evento promosso dallo Spi Cgil e che si svolgerà nell’aula magna dell’istit ...