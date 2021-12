Coppa Davis, Croazia-Serbia 1-1. Novak Djokovic spazza via Marin Cilic, sarà decisivo il doppio (Di venerdì 3 dicembre 2021) Le Davis Cup Finals 2021 di tennis non hanno ancora una finalista: la Serbia (ripescata come migliore seconda nella prima fase) a Madrid in semifinale impatta sull’1-1 con la Croazia grazie al successo nel secondo singolare di Novak Djokovic su Marin Cilic con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e quarantuno minuti di gioco. Nel primo set il serbo manca due palle break nel terzo gioco, poi è lui a salvarne due nel quarto. L’allungo decisivo però arriva ai vantaggi del nono gioco ed è di Djokovic, che va sul 5-4, cancella quattro opportunità per il 5-5 a Cilic ed arriva al 6-4 in 56 minuti. Nella seconda partita il primo ad andare in difficoltà in battuta è ancora il croato, che si salva in apertura, ma ben presto ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) LeCup Finals 2021 di tennis non hanno ancora una finalista: la(ripescata come migliore seconda nella prima fase) a Madrid in semifinale impatta sull’1-1 con lagrazie al successo nel secondo singolare disucon il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e quarantuno minuti di gioco. Nel primo set il serbo manca due palle break nel terzo gioco, poi è lui a salvarne due nel quarto. L’allungoperò arriva ai vantaggi del nono gioco ed è di, che va sul 5-4, cancella quattro opportunità per il 5-5 aed arriva al 6-4 in 56 minuti. Nella seconda partita il primo ad andare in difficoltà in battuta è ancora il croato, che si salva in apertura, ma ben presto ...

