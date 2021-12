Berlusconi al Colle: un pericolo concreto che i cittadini non possono ignorare (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Fatto Quotidiano ha preso una decisione non scontata e si è assunto la responsabilità di un’iniziativa civile e politica di peso e non di mera testimonianza, come era stata la candidatura di Liliana Segre – a mio avviso non particolarmente significativa – già lanciata da Antonio Padellaro. La petizione “Berlusconi al Quirinale? No, grazie” è un invito, rivolto a tutti i cittadini di qualsiasi orientamento politico, a sottoscrivere un semplice promemoria che riepiloga le infinite ed inconfutabili ragioni di ordine istituzionale, politico, etico, giudiziario, ma anche di elementare buon senso e decenza, totalmente incompatibili anche solo con la mera eventualità che B. possa diventare Presidente della Repubblica. Destinatari del “promemoria” sono i Parlamentari della Repubblica che ovviamente non dovrebbero aver bisogno di un simile richiamo, se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Fatto Quotidiano ha preso una decisione non scontata e si è assunto la responsabilità di un’iniziativa civile e politica di peso e non di mera testimonianza, come era stata la candidatura di Liliana Segre – a mio avviso non particolarmente significativa – già lanciata da Antonio Padellaro. La petizione “al Quirinale? No, grazie” è un invito, rivolto a tutti idi qualsiasi orientamento politico, a sottoscrivere un semplice promemoria che riepiloga le infinite ed inconfutabili ragioni di ordine istituzionale, politico, etico, giudiziario, ma anche di elementare buon senso e decenza, totalmente incompatibili anche solo con la mera eventualità che B. possa diventare Presidente della Repubblica. Destinatari del “promemoria” sono i Parlamentari della Repubblica che ovviamente non dovrebbero aver bisogno di un simile richiamo, se ...

