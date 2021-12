Benedetta Rossi non se lo perdona, un grande errore: “Devo tornare a farlo” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Benedetta Rossi, la più amata chef marchigiana casalinga, non vuole più perdere tempo: il tempo passa anche per lei e deve provvedere. A volte sembra di stare con una persona… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 3 dicembre 2021), la più amata chef marchigiana casalinga, non vuole più perdere tempo: il tempo passa anche per lei e deve provvedere. A volte sembra di stare con una persona… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

BBislacca : Mi sembrava Benedetta Rossi - lyra_col : A terra per Benedetta Parodi-Federer e Benedetta Rossi la Djokovic della cucina - Delligi : @Uther_Raffaele Dai scherzavo. Benedetta Rossi però ormai è una star ?? - top10libri_it : BESTSELLER #6: La nostra cucina. Fatto in casa da Benedetta ricette e storie Benedetta Rossi editore Mondadori El… - FoodHeaven17 : Benedetta Rossi salda in cima: dalla padella al web, i libri di ricette li fanno le influencer -