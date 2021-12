Amici 21: Aisha in crisi per il suo fisico (Di venerdì 3 dicembre 2021) Aisha è una delle nuove cantanti entrate nella scuola di Amici 21. La ragazza sta affrontando un percorso che le consentirà di prendere maggiore confidenza anche con il suo fisico e con il movimento sul palco quando dovrà esibirsi. Le lezioni di staging, però, hanno tirato fuori tutte le sue insicurezze. Una delle nuove entrate nella scuola di Amici 21 è Aisha. La cantante, che ha dimostrato fin Leggi su solodonna (Di venerdì 3 dicembre 2021)è una delle nuove cantanti entrate nella scuola di21. La ragazza sta affrontando un percorso che le consentirà di prendere maggiore confidenza anche con il suoe con il movimento sul palco quando dovrà esibirsi. Le lezioni di staging, però, hanno tirato fuori tutte le sue insicurezze. Una delle nuove entrate nella scuola di21 è. La cantante, che ha dimostrato fin

Advertising

tweet_amici : Aisha: “ma chi è” #Amici21 - cr1ckecr0ck : RT @http_mia_el: Abbiamo visto più Aisha in una settimana che i polli dall'inizio di amici #Amici21 - http_mia_el : Abbiamo visto più Aisha in una settimana che i polli dall'inizio di amici #Amici21 - caramellaprg : daje aisha muovi la colitaaa???? #amici21 #amici - Sara51068792 : RT @AmiciUfficiale: Nuova sfida per la maestra Celentano e la prof Cuccarini, le emozioni di Nicol al telefono con la mamma, Aisha incontra… -