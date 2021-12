Alex e Soleil: la resa dei conti. Ecco cos’è accaduto in diretta (VIDEO) (Di sabato 4 dicembre 2021) Alex Belli e Soleil Sorge si ritrovano ad affrontare un nuovo confronto con maggiore intensità. Ecco cos’è accaduto durante la diretta Alex Belli in quest’ultima settimana ha avuto modo di confrontarsi a lungo con Soleil Sorge dentro la Casa riguardo il loro legame. La moglie dell’attore, Delia Duran la scorsa settimana ha richiesto un confronto con il gieffino dopo le innumerevoli clip viste dove era evidente la complicità tra i due gieffini. Nonostante l’amore per Delia, Alex solo pochi giorni fa in sauna ha deciso di dichiararsi a Soleil, ammettendo di essersi completamente innamorato. Ma dopo il messaggio hot, il bacio della Turandot, e i continui abbracci e carezze, due giorni fa c’è stata ... Leggi su 361magazine (Di sabato 4 dicembre 2021)Belli eSorge si ritrovano ad affrontare un nuovo confronto con maggiore intensità.durante laBelli in quest’ultima settimana ha avuto modo di confrontarsi a lungo conSorge dentro la Casa riguardo il loro legame. La moglie dell’attore, Delia Duran la scorsa settimana ha richiesto un confronto con il gieffino dopo le innumerevoli clip viste dove era evidente la complicità tra i due gieffini. Nonostante l’amore per Delia,solo pochi giorni fa in sauna ha deciso di dichiararsi a, ammettendo di essersi completamente innamorato. Ma dopo il messaggio hot, il bacio della Turandot, e inui abbracci e carezze, due giorni fa c’è stata ...

