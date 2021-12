Viste per voi: “Tick, Tick… Boom!”, “Hawkeye” e “Salvatore. Il calzolaio dei sogni” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tick, Tick… Boom! su Netflix Un sacco di regali stanno arrivando per voi questo mese da parte del mondo dell’Ott. Quindi oggi ci concentriamo su cose da vedere assolutamente, siano serie o film. Partiamo da Netflix e dal probabile candidato all’oscar Tick, Tick… Boom!. Il film, diretto da quel genio di Lin-Manuel Miranda, racconta la vita di Jonathan Larson, l’autore del rivoluzionario e pluripremiato musical Rent, arrivato in Italia con la produzione di Nicoletta Mantovani all’inizio degli anni 2000. Tick, Tick… Boom!, oltre che essere emozionante e pieno di musica, farà ben vibrare i vostri cuori, perché il protagonista Jonathan Larson è squattrinato, senza soldi in una New York del 1990. Quasi impossibile sopravvivere, direte voi, ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 2 dicembre 2021)su Netflix Un sacco di regali stanno arrivando per voi questo mese da parte del mondo dell’Ott. Quindi oggi ci concentriamo su cose da vedere assolutamente, siano serie o film. Partiamo da Netflix e dal probabile candidato all’oscar. Il film, diretto da quel genio di Lin-Manuel Miranda, racconta la vita di Jonathan Larson, l’autore del rivoluzionario e pluripremiato musical Rent, arrivato in Italia con la produzione di Nicoletta Mantovani all’inizio degli anni 2000., oltre che essere emozionante e pieno di musica, farà ben vibrare i vostri cuori, perché il protagonista Jonathan Larson è squattrinato, senza soldi in una New York del 1990. Quasi impossibile sopravvivere, direte voi, ...

