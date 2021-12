Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori dell'alluminio' (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic. (Labitalia) - "Una storia di famiglia che ha fatto la storia dell'alluminio in Italia. Quattro generazioni di industriali. E un segreto. Quindi, quando Solferino, la casa editrice che ha pubblicato il mio libro 'Oro grigio. I signori dell'alluminio', mi ha chiesto di scrivere la storia del nostro gruppo industriale, ho accettato subito. Perché ritengo che certi aneddoti, accadimenti, e ricordi vadano lasciati in eredità ai nostri nipoti. E a coloro che vogliono intraprendere il mestiere più bello del mondo, quello dell'imprenditore". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, l'industriale Paolo Agnelli, spiega le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere il libro che racconta il 'viaggio' ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic. (Labitalia) - "Una storia di famiglia che ha fatto la storiain Italia. Quattro generazioni di industriali. E un segreto. Quindi, quando Solferino, la casa editrice che ha pubblicato il mio libro 'Oro. I', mi ha chiesto di scrivere la storia del nostro gruppo industriale, ho accettato subito. Perché ritengo che certi aneddoti, accadimenti, e ricordi vadano lasciati in eredità ai nostri nipoti. E a coloro che vogliono intraprendere il mestiere più bello del mondo, quello'imprenditore". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, l'industriale, spiega le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere il libro cheil 'viaggio' ...

