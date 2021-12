Sky: “Infortunio Koulibaly, tempi di recupero molto lunghi” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Kalidou Koulibaly fuori per Infortunio a causa di una distrazione di secondo grado, i suoi tempi di recupero saranno lunghi. Il calciatore senegalese si è infortunato durante la sfida con il Sassuolo ed oggi ha svolto gli esami strumentali. Il report ufficiale della società ha evidenziato una distrazione di secondo grado per il giocatore, mentre per Insigne e Fabian Ruiz c’è qualche timida buona notizia. Anche Massimo Ugolini di Sky ha fatto il punto sull’Infortunio di Koulibaly: “Ci sono brutte notizie per il calciatore. Ha una distrazione di secondo grado. I tempi di recupero di Koulibaly sono tra le quattro e le cinque settimane“. Koulibaly e la coppa d’Africa A questo punto bisogna capire se il ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 2 dicembre 2021) Kalidoufuori pera causa di una distrazione di secondo grado, i suoidisaranno. Il calciatore senegalese si è infortunato durante la sfida con il Sassuolo ed oggi ha svolto gli esami strumentali. Il report ufficiale della società ha evidenziato una distrazione di secondo grado per il giocatore, mentre per Insigne e Fabian Ruiz c’è qualche timida buona notizia. Anche Massimo Ugolini di Sky ha fatto il punto sull’di: “Ci sono brutte notizie per il calciatore. Ha una distrazione di secondo grado. Ididisono tra le quattro e le cinque settimane“.e la coppa d’Africa A questo punto bisogna capire se il ...

