Mutui a confronto | che cosa accade nei mercati nazionali europei

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Tutto mondo è paese. Non è del tutto vero se si parla die di mercato residenziale immobiliare. Almeno non lo è per il Vecchio Continente. Mettendo adinamiche e abitudini di Polacchi, Italiani, Tedeschi, Olandesi, ecc., si scoprono curiosità (e differenze) interessanti. A notarle è un ampio approfondimento pubblicato proprio di recente sul Magazine ufficiale di Immobiliare.it, che si basa a sua volta su uno studio della European Mortgage Federation, “Hypostat 2021”. Le cifre sono da capogiro: lo stock di– considerando solo i Paesi euro – arriva a 6,17 trilioni. Ma aggiungendo Gran Bretagna, Norvegia e Islanda si tocca la cifra di 7,83 trilioni. Numeri monstre che però celano, come accennato, scenari spesso molto differenti. Quanti sono i proprietari di casa Il 69,3% della popolazione europea è proprietaria di ...