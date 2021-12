Lazio-Udinese, le formazioni ufficiali: c’è Felipe Anderson (Di giovedì 2 dicembre 2021) A concludere il 15º turno di Serie A è Lazio-Udinese: da poco sono state rese note lo formazioni ufficiali schierate dal 1? all’“Olimpico”. La partita comincerà alle 20:45 e sarà importante per capire quali sono le reali ambizioni dei biancocelesti in questa stagione, nonché il destino in panchina del tecnico Maurizio Sarri. I precedenti giocati a Roma sono in tutto 42, fra i quali si annoverano 22 successi laziali, 8 pareggi e 12 affermazioni bianconere. Il confronto della scorsa stagione all'”Olimpico” si è concluso per 1-3 in favore degli ospiti (reti di Arslan, Pussetto, Forestieri e Immobile), vendicato dal ritorno in terra friulana, vinto per 0-1 grazie al gol di Maruši?. I biancocelesti arrivano alla sfida dopo 2 stop consecutivi in campionato, contro Juventus (0-2) e Napoli (4-0). La qualificazione ottenuta ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 2 dicembre 2021) A concludere il 15º turno di Serie A è: da poco sono state rese note loschierate dal 1? all’“Olimpico”. La partita comincerà alle 20:45 e sarà importante per capire quali sono le reali ambizioni dei biancocelesti in questa stagione, nonché il destino in panchina del tecnico Maurizio Sarri. I precedenti giocati a Roma sono in tutto 42, fra i quali si annoverano 22 successi laziali, 8 pareggi e 12 affermazioni bianconere. Il confronto della scorsa stagione all'”Olimpico” si è concluso per 1-3 in favore degli ospiti (reti di Arslan, Pussetto, Forestieri e Immobile), vendicato dal ritorno in terra friulana, vinto per 0-1 grazie al gol di Maruši?. I biancocelesti arrivano alla sfida dopo 2 stop consecutivi in campionato, contro Juventus (0-2) e Napoli (4-0). La qualificazione ottenuta ...

Advertising

OptaPaolo : 2012 - Quello tra Lazio e Udinese è stato il primo pareggio in Serie A con entrambe le squadre che hanno segnato al… - SuperSportBlitz : #SerieA - Result: Lazio 4-4 Udinese #SSFootball - SkySport : Lazio-Udinese, Sarri: 'Primo tempo di totale confusione, soddisfatto per la reazione' #SkySerieA #SerieA #SkySport… - internewsit : Beto decisivo in Lazio-Udinese. I suoi modelli? Quattro ex attaccanti dell'Inter! - - AleGobbo87 : RT @LeonettiFrank: Lazio-Udinese 4-4..le difese ermetiche di Sarri, 8 gol beccati in 2 partite... -