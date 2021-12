Green pass a scuola, la Consulta boccia il conflitto di attribuzione sollevato da 27mila docenti e studenti contrari all’obbligo (Di giovedì 2 dicembre 2021) È inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dall’avvocato Daniele Granara – in proprio e in qualità di rappresentante di 27.252 docenti, studenti e membri del personale scolastico e universitario – per l’omesso esame di una petizione presentata alle Camere in cui si chiedeva di non convertire in legge il decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111, che ha introdotto l’obbligo di Green pass nelle scuole e nelle Università. Lo ha stabilito la Corte costituzionale. Granara, avvocato amministrativista e docente di Diritto costituzionale all’Università di Genova, aveva scritto presentato lo scorso 1° settembre alla Camera e al Senato la petizione con cui i ricorrenti si opponevano alla conversione del decreto-legge, auspicando che “deputati e senatori riservino alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) È inammissibile ilditra poteri dello Stato promosso dall’avvocato Daniele Granara – in proprio e in qualità di rappresentante di 27.252e membri del personale scolastico e universitario – per l’omesso esame di una petizione presentata alle Camere in cui si chiedeva di non convertire in legge il decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111, che ha introdotto l’obbligo dinelle scuole e nelle Università. Lo ha stabilito la Corte costituzionale. Granara, avvocato amministrativista e docente di Diritto costituzionale all’Università di Genova, aveva scritto presentato lo scorso 1° settembre alla Camera e al Senato la petizione con cui i ricorrenti si opponevano alla conversione del decreto-legge, auspicando che “deputati e senatori riservino alla ...

