Giannis | 40 punti | Ma sono vecchio

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Il greco di MilwaukeeAntetokounmpo vince la partita all'ultimo secondo contro i Charlotte Hornets e poi si presta al quiz in conferenza: "Ho dovuto essere furbo, se no mi avrebbero stoppato. ...

Advertising

GruwFrequency : RT @MarcoAMunno: Spettacolare finale fra Bucks e Hornets: LaMelo (ai massimi in carriera da 36 punti e 8 triple) mette la difficile bomba d… - Stampregimental : RT @MarcoAMunno: Spettacolare finale fra Bucks e Hornets: LaMelo (ai massimi in carriera da 36 punti e 8 triple) mette la difficile bomba d… - BiggioRef69 : Giannis Antetokounmpo vince la sfida con Lonzo Ball, 40 punti, 12 rimbalzi e 9 assist @AleMamoli @loupaya - Redblack100x100 : Giannis fa 21 punti e manca 4 min e mezzo alla fine del secondo quarto pazzesco #Bucks -

Ultime Notizie dalla rete : Giannis punti

Il greco di MilwaukeeAntetokounmpo vince la partita all'ultimo secondo contro i Charlotte Hornets e poi si presta al quiz in conferenza: "Ho dovuto essere furbo, se no mi avrebbero stoppato. In altre occasioni ...... illuminate in particolare da stelle comeAntetokounmpo, Luka Doncic e Trae Young. ... Il protagonista indiscusso è appunto Antetokounmpo, autore di 40con 12 rimbalzi e 9 assist: una ..."Gianni Alemanno trascina i Milwaukee Bucks alla vittoria". Non è un nuovo fantasioso slogan da campagna elettorale per una prossima consultazione popolare, ma quanto è stato effettivamente pubblicato ...Uno dei maggiori portali sportivi statunitensi ha erroneamente taggato l'ex sindaco di Roma al posto della stella Nba ...