Eurolega 2021 2022 | non sbaglia il Real Madrid | vincono Fenerbahce e CSKA Mosca

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Nonil, che nella serata della prima metà di gare valide per la 13esima giornata didi basket, batte il Maccabi Tel Aviv e si porta in testa solitaria con 11 vittorie, in attesa della risposta del Barcellona nella giornata di domani. I castigliani si impongono non senza difficoltà sugli avversari con il punteggio di 72-70, grazie al canestro negli ultimi secondi di Yabusele, top scorer di serata, a pari merito con il compagno di squadra Heurtel, con 15 punti. Bene anche il, che vince in casa contro il Panathinaikos grazie anche al 50% (14/28) da tre per il 97-77 finale; ottava vittoria per i russi, che agganciano momentaneamente l’Olimpia Milano, mentre i greci sono penultimi con tre affermazioni, e ...

L'Alba Berlino si è presentata all'/2022 dopo aver cambiato molto nel proprio roster, a cominciare dalla panchina: non c'è più il coach spagnolo Alejandro Garcia Reneses ('Aito' per ...Un drappello di società dalla grande tradizione, basti pensare che ben 4 su 8 (Varese, Milano, Badalona e Pana) hanno vinto almeno un'a livello senior. Quella dei catalani è particolarmente ...Non sbaglia il Real Madrid, che nella serata della prima metà di gare valide per la 13esima giornata di Eurolega 2021/2022 di basket, batte il Maccabi Tel Aviv e si porta in testa solitaria con 11 vit ...Delicata trasferta in Eurolega per Milano che contro l'Alba deve ripartire dopo tre sconfitte: il ghanese appena tesserato va subito in campo.