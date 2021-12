C’è il via libera di Figliuolo al vaccino ai bambini: si parte il 16 dicembre (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ora c’è anche la data: 16 dicembre. Quel giorno prenderà ufficialmente il via la somministrazione del vaccino Pfizer ai bambini dai 5 agli 11 anni. A comunicarlo è la struttura del commissario straordinario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, facendo seguito all’attesa approvazione dell’Agenzia italiana del farmaco arrivata ieri. Figliuolo: “Pronte 1,5 milioni di dosi per i bambini tra i 5 e gli 11 anni” Figliuolo fa sapere di aver “programmato la distribuzione a dicembre di 1,5 milioni di dosi pediatriche di vaccino”. Le dosi saranno distribuite il giorno precedente “in modo” spiega lo stesso commissario “che tutte le strutture vaccinali delle Regioni e Province autonome siano in grado di procedere alla vaccinazione dei ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ora c’è anche la data: 16. Quel giorno prenderà ufficialmente il via la somministrazione delPfizer aidai 5 agli 11 anni. A comunicarlo è la struttura del commissario straordinario all’emergenza Covid Francesco Paolo, facendo seguito all’attesa approvazione dell’Agenzia italiana del farmaco arrivata ieri.: “Pronte 1,5 milioni di dosi per itra i 5 e gli 11 anni”fa sapere di aver “programmato la distribuzione adi 1,5 milioni di dosi pediatriche di”. Le dosi saranno distribuite il giorno precedente “in modo” spiega lo stesso commissario “che tutte le strutture vaccinali delle Regioni e Province autonome siano in grado di procedere alla vaccinazione dei ...

