Caso plusvalenze, i pm possono chiamare in causa direttamente Ronaldo (Di giovedì 2 dicembre 2021) “La famosa carta che non dovrebbe esistere” di Cristiano Ronaldo non è stata ancora trovata nell’ambito dell’inchiesta sul Caso plusvalenze in casa Juventus. Gli inquirenti ne sono venuti a conoscenza da una conversazione intercettata tra l’uomo mercato Federico Cherubini e l’avvocato Cesare Gabasio, come spiega la Gazzetta dello Sport. E per la rosea, i pm potrebbero interpellare direttamente CR7 o la società Gestifute (di Jorge Mendes) per provare a chiarire la questione. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 dicembre 2021) “La famosa carta che non dovrebbe esistere” di Cristianonon è stata ancora trovata nell’ambito dell’inchiesta sulin casa Juventus. Gli inquirenti ne sono venuti a conoscenza da una conversazione intercettata tra l’uomo mercato Federico Cherubini e l’avvocato Cesare Gabasio, come spiega la Gazzetta dello Sport. E per la rosea, i pm potrebbero interpellareCR7 o la società Gestifute (di Jorge Mendes) per provare a chiarire la questione. SportFace.

