“Avrei voluto…”: PSG, Donnarumma non si trattiene sui social (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il PSG non va oltre il pareggio in casa contro il Nizza: Donnarumma si rende protagonista in più occasioni e poi dice la sua sui social. Il Paris Saint-Germain non è riuscito, nella serata di Ligue 1 di ieri, a sbloccare un risultato rimasto fermo sullo 0-0 contro il Nizza. Un pareggio tra due squadre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il PSG non va oltre il pareggio in casa contro il Nizza:si rende protagonista in più occasioni e poi dice la sua sui. Il Paris Saint-Germain non è riuscito, nella serata di Ligue 1 di ieri, a sbloccare un risultato rimasto fermo sullo 0-0 contro il Nizza. Un pareggio tra due squadre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Selvaggia74 : @MatteoBandit2 Lavoro in sanità, dunque obbligata e ricattata. Non lo avrei voluto fare perché ritengo che alla mia… - priamar : RT @latervm: DEFINITIVO articolo di @Sborrr di riflessioni postume sul cattolicesimo, in seguito alla puntata del 30 novembre del #GattoThu… - SmordiRita : @MonicaVitali7 @ladyonorato @sbonaccini Mi hai anticipato, avrei voluto scrivere la stessa cosa, ma ci vorrebbe una… - Entreri_Arnodas : RT @latervm: DEFINITIVO articolo di @Sborrr di riflessioni postume sul cattolicesimo, in seguito alla puntata del 30 novembre del #GattoThu… - ducciosiena : Io ribadisco sempre la mia teoria:il portiere più forte del mondo al massimo ti fa fare 0-0. questo porta 15 punti… -