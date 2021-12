Alla Scala va in scena l’abito del potere (Di giovedì 2 dicembre 2021) Gianluca Falaschi solleva un lembo del tulle dipinto che una sarta sta trasferendo sull’abito più spettacolare destinato ad Anna Netrebko, Lady Macbeth della “Prima” del 7 dicembre. È un volo di aironi bianco e oro su una gonna ampia in taffettà rosso carminio. Il simbolo di un tentativo di fuga dall’orrore che non le riuscirà. "Vedi? Sembrano ricami ma sono pittura che si gonfia col calore del ferro. Li abbiamo fatti qui, nel laboratorio di pittura". Mattinata di sole freddissimo, atelier Ansaldo di via Tortona: si apportano le ultime variazioni alle scene e ai capi e sarà l’ultima volta perché, fra qualche mese, laboratori e Accademia si riuniranno in via Rubattino, in uno spazio adeguato alle nuove esigenze, che si sono moltiplicate in proporzioni geometrica negli ultimi dieci anni. Su una giacca da sera per Anna Netrebko, Lady Macbeth, un altro volo di aironi, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 2 dicembre 2021) Gianluca Falaschi solleva un lembo del tulle dipinto che una sarta sta trasferendo sulpiù spettacolare destinato ad Anna Netrebko, Lady Macbeth della “Prima” del 7 dicembre. È un volo di aironi bianco e oro su una gonna ampia in taffettà rosso carminio. Il simbolo di un tentativo di fuga dall’orrore che non le riuscirà. "Vedi? Sembrano ricami ma sono pittura che si gonfia col calore del ferro. Li abbiamo fatti qui, nel laboratorio di pittura". Mattinata di sole freddissimo, atelier Ansaldo di via Tortona: si apportano le ultime variazioni alle scene e ai capi e sarà l’ultima volta perché, fra qualche mese, laboratori e Accademia si riuniranno in via Rubattino, in uno spazio adeguato alle nuove esigenze, che si sono moltiplicate in proporzioni geometrica negli ultimi dieci anni. Su una giacca da sera per Anna Netrebko, Lady Macbeth, un altro volo di aironi, ...

Advertising

annalisatrasat2 : RT @sapi_enza: -6 giorni alla Prima della Scala. Oggi prova generale ed ecco a voi il trailer dello spettacolo. Se non è magia questa, cos… - twittgogirl : considerando che un anno fa eravamo in lockown e oggi sono andata al teatro alla scala per la prima volta, direi ch… - Sil_20144 : RT @occhigreen99: Ale Horse in un assolo alla scala tanta roba #amici21 - masterpuledra : RT @occhigreen99: Ale Horse in un assolo alla scala tanta roba #amici21 - iannetts70 : RT @sapi_enza: -6 giorni alla Prima della Scala. Oggi prova generale ed ecco a voi il trailer dello spettacolo. Se non è magia questa, cos… -