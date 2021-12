Uomo vince un milione “grazie” ad un’operazione a cuore aperto: l’incredibile storia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Un Uomo dello stato del Massachusetts, Stati Uniti, si è ritrovato in un istante più ricco di ben un milione di dollari, quando un enorme colpo di fortuna lo ha fatto vincere alla lotteria. L’Uomo, di nome Alexander McLeish, residente in Massachussetts, uno degli stati degli USA, ha subito giusto agli inizi di novembre un intervento a cuore aperto. Durante la convalescenza, ancora in ospedale, il fortunatissimo (alla fine della fiera) Alexander ha ricevuto un biglietto di buona guarigione da un suo caro amico, contenente il gratta-e-vinci da un milione. La storia è stata riportata dalla stessa Massachusetts State Lottery Commission (la Commissione della Lotteria di Stato del Massachusetts). Il biglietto vincente era ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Undello stato del Massachusetts, Stati Uniti, si è ritrovato in un istante più ricco di ben undi dollari, quando un enorme colpo di fortuna lo ha fattore alla lotteria. L’, di nome Alexander McLeish, residente in Massachussetts, uno degli stati degli USA, ha subito giusto agli inizi di novembre un intervento a. Durante la convalescenza, ancora in ospedale, il fortunatissimo (alla fine della fiera) Alexander ha ricevuto un biglietto di buona guarigione da un suo caro amico, contenente il gratta-e-vinci da un. Laè stata riportata dalla stessa Massachusetts State Lottery Commission (la Commissione della Lotteria di Stato del Massachusetts). Il bigliettonte era ...

