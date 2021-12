No vax, Facebook rimuove migliaia di account della rete 'V_V': 'In Italia molestavano in squadra' (Di mercoledì 1 dicembre 2021) molestavano in massa i loro bersagli sui social media , solitamente medici, politici e giornalisti , lasciando migliaia di commenti e costringendoli a cancellare i post. Li affiancavano a svastiche e ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 dicembre 2021)in massa i loro bersagli sui social media , solitamente medici, politici e giornalisti , lasciandodi commenti e costringendoli a cancellare i post. Li affiancavano a svastiche e ...

