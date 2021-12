Max Verstappen, calma glaciale: “Titolo mondiale? Sono tranquillo…” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Due gare al termine di questo mondiale 2021 di Formula Uno così elettrizzante. Due sole sfide tra Max Verstappen, lo sfidante rampante, e Lewis Hamilton, il leone campione del mondo che non vuole abdicare dal suo trono dorato. Nelle sabbie dell’Arabia Saudita, però, il pilota della Red Bull potrebbe ufficializzare il suo Titolo. È un appuntamento importante che lascia, comunque, sereno il leader della classifica. calma glaciale. Le parole di Max Verstappen Ecco cosa ha detto il pilota olandese della Red Bull ed attuale leader della classifica piloti: “Sono calmo, so che cercherò sempre di fare il meglio che posso. Poi scopriremo dove andremo a finire. Nulla è stato ancora deciso e siamo tutti pronti per la sfida. C’è ancora molto da gareggiare e daremo il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Due gare al termine di questo2021 di Formula Uno così elettrizzante. Due sole sfide tra Max, lo sfidante rampante, e Lewis Hamilton, il leone campione del mondo che non vuole abdicare dal suo trono dorato. Nelle sabbie dell’Arabia Saudita, però, il pilota della Red Bull potrebbe ufficializzare il suo. È un appuntamento importante che lascia, comunque, sereno il leader della classifica.. Le parole di MaxEcco cosa ha detto il pilota olandese della Red Bull ed attuale leader della classifica piloti: “calmo, so che cercherò sempre di fare il meglio che posso. Poi scopriremo dove andremo a finire. Nulla è stato ancora deciso e siamo tutti pronti per la sfida. C’è ancora molto da gareggiare e daremo il ...

Advertising

Juliet_GV : qualcuno spenga il microfono di max verstappen - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Il messicano è pronto a dare il massimo negli ultimi due GP dell'anno per aiutare il team e Max Verstappen https:… - FormulaPassion : #F1 | Il messicano è pronto a dare il massimo negli ultimi due GP dell'anno per aiutare il team e Max Verstappen - motorboxcom : #F1 Il #SaudiArabianGP si avvicina! Vediamo cosa deve fare Max #Verstappen per vincere il titolo già a #Jeddah. Men… - FormulaPassion : #F1 | L'australiano ha reso merito all'ex compagno di squadra, senza risparmiargli qualche battuta -