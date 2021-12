Manchester United - Arsenal, 6 No Goal in 6 trasferte per i 'Gunners' (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La 14ª giornata di Premier League prevede il confronto tra il Manchester United e l' Arsenal . Poche gioie per i " Red Devils " (soltanto una vittoria nelle ultime 8 partite) mentre i " Gunners " dopo ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La 14ª giornata di Premier League prevede il confronto tra ile l'. Poche gioie per i " Red Devils " (soltanto una vittoria nelle ultime 8 partite) mentre i "" dopo ...

Advertising

DiMarzio : .@ManUtd, in attesa di formalizzare gli ultimi dettagli ci sarà ancora #Carrick in panchina domenica contro il… - DiMarzio : .@ManUtd, dopo l'esonero di #Solskjaer due gol in due partite per #Sancho - Luxgraph : Manchester United-Arsenal, sempre No Goal fuori casa per i 'Gunners' - sportli26181512 : Manchester United-#Arsenal, 6 No Goal in 6 trasferte per i 'Gunners': Tutti gli incontri disputati da Aubameyang e… - infoitsport : Bivio playoff per Mancini: il Manchester United è pronto in caso di flop Mondiale -