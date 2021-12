Il Vescovo dei Marsi rende omaggio agli uomini della Guardia di Finanza (Di mercoledì 1 dicembre 2021) ... "Mi è grato rivolgere, nella circostanza, il mio saluto alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza di Avezzano per il generoso impegno quotidiano al servizio del paese". "Rendo onore alla ... Leggi su ecoaltomolise (Di mercoledì 1 dicembre 2021) ... "Mi è grato rivolgere, nella circostanza, il mio saluto alle donne edidi Avezzano per il generoso impegno quotidiano al servizio del paese". "Rendo onore alla ...

Advertising

EcoAltoMolise : Il Vescovo dei Marsi rende omaggio agli uomini della Guardia di Finanza - MarsicaW : IL VESCOVO DI AVEZZANO IN VISITA ALLA GUARDIA DI FINANZA I finanzieri di Avezzano nella giornata odierna hanno rice… - BattistaDotti : Partiamo dalle basi: Babbo Natale è San Nicola, protettore dei bimbi, raffigurato come un vescovo in abito talare v… - FrontieraRieti : Venerdì 3 dicembre alle 18, nella Cattedrale di Santa Maria, il vescovo Domenico rivolgerà il suo tradizionale “Dis… - escrittori : 1 dicembre, Sant'Eligio 'Sant'Eligio di Noyon fu orafo e poi Vescovo. Il Re dei merovingi gli commissionò la costr… -

Ultime Notizie dalla rete : Vescovo dei Il Vescovo dei Marsi rende omaggio agli uomini della Guardia di Finanza I finanzieri di Avezzano nella giornata odierna hanno ricevuto la visita di Sua Eccellenza rev.ma Monsignor Giovanni Massaro Vescovo dei Marsi. Il Vescovo ha rivolto parole di apprezzamento per il lavoro svolto dai finanzieri al servizio della collettività: "Mi è grato rivolgere, nella circostanza, il mio saluto alle donne ...

ASIA/MYANMAR - Attacchi alle chiese, il Vescovo di Pekhon: significa "colpire al cuore i fedeli" Nella missiva, pervenuta all'Agenzia Fides, il Vescovo ricorda con dolore il bombardamento della Cattedrale del Sacro Cuore nella città di Pekhon da parte dei militari, colpita da razzi tre volte in ...

Il Vescovo dei Marsi rende omaggio agli uomini della Guardia di Finanza L'Eco dell'Alto Molise e Alto Vastese Formazione nello sport, convenzione tra Università di Teramo e CSI TERAMO – È stata firmata, questa mattina, una convenzione tra l’Università di Teramo e il CSI (Centro Sportivo Italiano) per la formazione del personale dipendente e dei tesserati del CSI Teramo, favo ...

Il Vescovo dei Marsi rende omaggio agli uomini della Guardia di Finanza I finanzieri di Avezzano nella giornata odierna hanno ricevuto la visita di Sua Eccellenza rev.ma Monsignor Giovanni Massaro Vescovo dei Marsi. Il Vescovo ha rivolto parole di apprezzamento per il ...

I finanzieri di Avezzano nella giornata odierna hanno ricevuto la visita di Sua Eccellenza rev.ma Monsignor Giovanni MassaroMarsi. Ilha rivolto parole di apprezzamento per il lavoro svolto dai finanzieri al servizio della collettività: "Mi è grato rivolgere, nella circostanza, il mio saluto alle donne ...Nella missiva, pervenuta all'Agenzia Fides, ilricorda con dolore il bombardamento della Cattedrale del Sacro Cuore nella città di Pekhon da partemilitari, colpita da razzi tre volte in ...TERAMO – È stata firmata, questa mattina, una convenzione tra l’Università di Teramo e il CSI (Centro Sportivo Italiano) per la formazione del personale dipendente e dei tesserati del CSI Teramo, favo ...I finanzieri di Avezzano nella giornata odierna hanno ricevuto la visita di Sua Eccellenza rev.ma Monsignor Giovanni Massaro Vescovo dei Marsi. Il Vescovo ha rivolto parole di apprezzamento per il ...