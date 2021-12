Ibrahimovic: «Ho trasformato odio in forza» (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Sono svedese, ma sono anche un mix: mia madre è croata e cattolica, mio padre bosniaco e musulmano, ho vissuto la maggior parte della mia carriera in Italia…”. Così si racconta, in un’intervista al Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore parla anche del suo rapporto con Dio o l’aldilà, a cui non crede: “No. Credo solo in me stesso. La vita è questa. Quando sei morto, sei morto. Non so neppure se voglio un funerale o una tomba, un posto dove far soffrire chi mi ha voluto bene”. E non è superstizioso: “No. Non mi piace quando mi dicono ‘in bocca al lupo’. Non mi serve. Decido io come deve andare”. Leggi su footdata (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Sono svedese, ma sono anche un mix: mia madre è croata e cattolica, mio padre bosniaco e musulmano, ho vissuto la maggior parte della mia carriera in Italia…”. Così si racconta, in un’intervista al Corriere della Sera, Zlatan. Il calciatore parla anche del suo rapporto con Dio o l’aldilà, a cui non crede: “No. Credo solo in me stesso. La vita è questa. Quando sei morto, sei morto. Non so neppure se voglio un funerale o una tomba, un posto dove far soffrire chi mi ha voluto bene”. E non è superstizioso: “No. Non mi piace quando mi dicono ‘in bocca al lupo’. Non mi serve. Decido io come deve andare”.

