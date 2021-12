Coppa Davis 2021: nessun problema per Djokovic, Bublik sconfitto in due set. Tra Serbia e Kazakistan è 1-1 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) nessun problema per Novak Djokovic, che nel secondo match della sfida tra Serbia e Kazakistan valida per la Coppa Davis 2021 supera Aleksandr Bublik in due set (6-3 6-4) rimettendo la propria nazionale in corsa per la semifinale. Due break conquistati dal numero uno al mondo sono stati determinanti per portare il match a casa. Il doppio sarà decisivo. L’ORDINE DI GIOCO DI Serbia-Kazakistan IL PROGRAMMA COMPLETO E IL CALENDARIO L’ALBO D’ORO IL REGOLAMENTO TABELLONE E ACCOPPIAMENTI QUARTI DI FINALE I PROTAGONISTI DI TUTTI I TEAM LA PARTITA – Subito difficoltà per il kazaco nel secondo game del primo set, nel quale è stato costretto ad annullare due palle break al serbo. Ma nel quarto gioco ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 dicembre 2021)per Novak, che nel secondo match della sfida travalida per lasupera Aleksandrin due set (6-3 6-4) rimettendo la propria nazionale in corsa per la semifinale. Due break conquistati dal numero uno al mondo sono stati determinanti per portare il match a casa. Il doppio sarà decisivo. L’ORDINE DI GIOCO DIIL PROGRAMMA COMPLETO E IL CALENDARIO L’ALBO D’ORO IL REGOLAMENTO TABELLONE E ACCOPPIAMENTI QUARTI DI FINALE I PROTAGONISTI DI TUTTI I TEAM LA PARTITA – Subito difficoltà per il kazaco nel secondo game del primo set, nel quale è stato costretto ad annullare due palle break al serbo. Ma nel quarto gioco ...

