“Ma perché?”. Striscia la notizia, giallo sulle veline Giulia e Talisa: scomparse dopo la quarantena (Di martedì 30 novembre 2021) Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani sono le due nuove veline di Striscia la notizia per questa stagione. dopo 903 puntate hanno lasciato il bancone del tg satirico di Antonio Ricci Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, le veline dei record. Tuttavia negli ultimi giorni le nuove veline non sono apparse in video. Infatti sono in quarantena per essere state a contatto con un positivo. Come fa sapere Striscia la notizia, infatti, “le attuali veline, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, sono in quarantena fiduciaria perché nei giorni scorsi hanno avuto un contatto con una persona che successivamente è risultata positiva al coronavirus”. Entrambe ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 30 novembre 2021)Pelagatti eRavagnani sono le due nuovedilaper questa stagione.903 puntate hanno lasciato il bancone del tg satirico di Antonio Ricci Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, ledei record. Tuttavia negli ultimi giorni le nuovenon sono apparse in video. Infatti sono inper essere state a contatto con un positivo. Come fa saperela, infatti, “le attuali, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, sono infiduciarianei giorni scorsi hanno avuto un contatto con una persona che successivamente è risultata positiva al coronavirus”. Entrambe ...

