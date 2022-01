L'iniziativa di 4R - Al via le votazioni per la Novità dell'anno (Di giovedì 11 novembre 2021) Sarà una Suv, una berlina, un'elettrica o un'endotermica a sedere sul trono? Torna l'appuntamento con la Novità dell'anno, l'iniziativa che permetterà ai lettori di Quattroruote di nominare la loro "regina": la scelta è fra 16 modelli selezionati dalla redazione. Come sempre, l'elenco esclude di proposito alcune tipologie di auto dal forte impatto emozionale, come le supercar, allo scopo di creare le premesse per un sondaggio che sia il più possibile equilibrato. Le urne sono aperte fino al 23 dicembre. Le candidate. La rosa di quest'anno, composta da modelli che hanno debuttato nel corso del 2021 (dalle premium alle utilitarie), vede inevitabilmente crescere la quota di auto a batteria. Sempre più massiccia anche la presenza di vetture a ruote alte. ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 11 novembre 2021) Sarà una Suv, una berlina, un'elettrica o un'endotermica a sedere sul trono? Torna l'appuntamento con la, l'che permetterà ai lettori di Quattroruote di nominare la loro "regina": la scelta è fra 16 moi selezionati dalla redazione. Come sempre, l'elenco esclude di proposito alcune tipologie di auto dal forte impatto emozionale, come le supercar, allo scopo di creare le premesse per un sondaggio che sia il più possibile equilibrato. Le urne sono aperte fino al 23 dicembre. Le candidate. La rosa di quest', composta da moi che hdebuttato nel corso del 2021 (dalle premium alle utilitarie), vede inevitabilmente crescere la quota di auto a batteria. Sempre più massiccia anche la presenza di vetture a ruote alte. ...

Advertising

RegioneLazio : ?? Circola una truffa via sms in cui si invitano le persone a cliccare su un link per ricevere un buono spesa. Sia… - News24Italy : #Al via il concorso Padova città educante, tutti i dettagli dell'iniziativa - junews24com : Villarreal Juve, al via la vendita dei biglietti: c’è un’iniziativa speciale - DaniloArlenghi : 'Adotta un rinoceronte' del Safari Park Lago Maggiore. Iniziativa patroc... - apiedi_nudi : RT @annaneiprati: Chissà tra tutti questi virologi o. Medici vip chi sarebbe quello che durante una domenica ai giardini avrebbe l'iniziati… -