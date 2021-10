Violenze in carcere, ai domiciliari uno degli agenti indagati (Di mercoledì 20 ottobre 2021) commenta Gennaro Loffreda, agente della polizia penitenziaria indagato per le Violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020, ha lasciato la cella ed è stato posto agli arresti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 20 ottobre 2021) commenta Gennaro Loffreda, agente della polizia penitenziaria indagato per leneldi Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020, ha lasciato la cella ed è stato posto agli arresti ...

Ultime Notizie dalla rete : Violenze carcere Violenze in carcere, ai domiciliari uno degli agenti indagati commenta Gennaro Loffreda, agente della polizia penitenziaria indagato per le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020, ha lasciato la cella ed è stato posto agli arresti domiciliari. La decisione è stata presa dal gip al quale si erano rivolti i legali ...

