Turchia | Erdogan chiede prolungamento missioni Siria e Iraq

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) L'ufficio del presidente turco Recep Tayyipha presentata al Parlamento di Ankara una richiesta di autorizzazione per estendere di due anni il mandato per lemilitari in. ...

Advertising

lib4no : RT @ReteKurdistan: A #Kobane un drone ha colpito un veicolo provocando diversi feriti. Da settimane #Erdogan sta minacciando una nuova inva… - me_so_persa : RT @ReteKurdistan: A #Kobane un drone ha colpito un veicolo provocando diversi feriti. Da settimane #Erdogan sta minacciando una nuova inva… - franco_dimuro : RT @ClaudeTadolti: Situazione #Restrizioni #covid: mentre tutti allentano o hanno #azzerato le restrizioni l’italia rimane l’unico Paese in… - MarianoGiustino : Il presidente #Erdogan chiede al Parlamento una proroga di 2 anni alla presenza delle truppe turche in #Siria e… - AgenziaH : RT @nigrizia: #Erdogan nel suo tour tra Angola, Togo e Nigeria oltre a stipulare contratti economici critica pesantemente la #Francia e co… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia Erdogan

... ma quest'annoha richiesto un prolungamento di 24 mesi invece che 12, citando rischi e minacce per lache provengono in particolare dalle zone di frontiera con Siria e Iraq. Da anni, ......le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche Iscrivetevi per scoprire come i grandi giornali d'Europa raccontano il mondo Biden spingetra le braccia della Ue Incendi in: Il ...L'ufficio del presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha presentata al Parlamento di Ankara una richiesta di autorizzazione per estendere di due anni il mandato per le missioni militari in Siria, Iraq.Per la Turchia l’Africa segna la profondità strategica oltre la proiezione geopolitica sul Mediterraneo. La strategia di Ankara ...