Terza dose vaccino Covid, Speranza: “Valuteremo estensione in base a evidenze” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Vaccini anti Covid in Italia e Terza dose, “l’evidenza scientifica e il confronto con la comunità internazionale ci porterà, passo dopo passo, a valutare” la dose ‘booster’ “eventualmente anche per altre categorie, che oggi però sono fuori da quelle indicate”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza, rispondendo a un’interrogazione al Question time alla Camera. “La Terza dose – ha ricordato – è stata autorizzata nel nostro Paese in sintonia con le indicazioni dell’Ema”, l’Agenzia europea del farmaco, “prima di tutto per gli immunocompromessi. In questo caso la somministrazione deve avvenire non prima di 28 giorni” dopo la seconda “e tecnicamente per la comunità scientifica non si tratta di un vero e proprio richiamo o ‘booster’, ma di un completamento del ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Vaccini antiin Italia e, “l’evidenza scientifica e il confronto con la comunità internazionale ci porterà, passo dopo passo, a valutare” la‘booster’ “eventualmente anche per altre categorie, che oggi però sono fuori da quelle indicate”. Così il ministro della Salute Roberto, rispondendo a un’interrogazione al Question time alla Camera. “La– ha ricordato – è stata autorizzata nel nostro Paese in sintonia con le indicazioni dell’Ema”, l’Agenzia europea del farmaco, “prima di tutto per gli immunocompromessi. In questo caso la somministrazione deve avvenire non prima di 28 giorni” dopo la seconda “e tecnicamente per la comunità scientifica non si tratta di un vero e proprio richiamo o ‘booster’, ma di un completamento del ...

