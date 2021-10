Squid Game di Netflix diventa un videogioco grazie alla piattaforma Core (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un gruppo di modder ha utilizzato il sistema di creazione di giochi Core per ricreare i giochi della serie di successo Squid Game di Netflix. Deep Horizons, un team di sei persone con sede in Cile, ha creato una serie di livelli ispirati allo show, tra cui l'iconico Red Light, Green Light, all'interno di Core. La piattaforma ha alcune somiglianze con Dreams di Media Molecule, ma consente ai giocatori di creare i propri giochi con Unreal Engine. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un gruppo di modder ha utilizzato il sistema di creazione di giochiper ricreare i giochi della serie di successodi. Deep Horizons, un team di sei persone con sede in Cile, ha creato una serie di livelli ispirati allo show, tra cui l'iconico Red Light, Green Light, all'interno di. Laha alcune somiglianze con Dreams di Media Molecule, ma consente ai giocatori di creare i propri giochi con Unreal Engine. Leggi altro...

