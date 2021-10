«Simbolo di un femminismo gentile che si imponeva attraverso il talento» | la bellissima definizione di Carlo Verdone

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una stella che non smette di brillare anche lontana dalle luci della ribalta. È Monica Vitti, raccontata nel film documentario Vitti d’arte, Vitti d’amore di Fabrizio Corallo, presentato alla Festa del Cinema di Roma 2021 in occasione dei 90 anni dell’antidiva per eccellenza. Verrà trasmesso venerdì 5 novembre in prima serata su Rai3. Monica Vitti, la carriera di un’antidiva di Cinecittà guarda le foto Da tempo lontana dalle scene, a causa della malattia degenerativa che la tiene prigioniera si è trasformata in una presenza immutata nel tempo. Regina della commedia, Monica ha saputo imporsi sulla scena ...

