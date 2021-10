Riccardi, casi in aumento in Fvg per diffusione virus (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Fra le principali cause la bassa percentuale di vaccinati, l’età media avanzata, popolazione scolastica e la numerosità degli ospiti case di riposo “La crescita dell’incidenza del Covid-19 nelle ultime settimane in Friuli Venezia Giulia è collegata in prevalenza all’aumento dei casi registrato a Trieste dovuto sia alla più bassa percentuale di vaccinati rispetto alla media regionale che all’età mediamente più avanzata della popolazione e alla numerosità degli ospiti delle case di riposo e alla popolazione scolastica. Gli anziani sono stati i primi a essere sottoposti a vaccino ma è noto che la loro risposta immunitaria tende ad affievolirsi nel tempo: un fatto dimostrato dalla ripresa nelle strutture residenziali di alcuni focolai fortunatamente di bassa gravità clinica”. Lo ha affermato questa mattina in Consiglio regionale il vice governatore ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Fra le principali cause la bassa percentuale di vaccinati, l’età media avanzata, popolazione scolastica e la numerosità degli ospiti case di riposo “La crescita dell’incidenza del Covid-19 nelle ultime settimane in Friuli Venezia Giulia è collegata in prevalenza all’deiregistrato a Trieste dovuto sia alla più bassa percentuale di vaccinati rispetto alla media regionale che all’età mediamente più avanzata della popolazione e alla numerosità degli ospiti delle case di riposo e alla popolazione scolastica. Gli anziani sono stati i primi a essere sottoposti a vaccino ma è noto che la loro risposta immunitaria tende ad affievolirsi nel tempo: un fatto dimostrato dalla ripresa nelle strutture residenziali di alcuni focolai fortunatamente di bassa gravità clinica”. Lo ha affermato questa mattina in Consiglio regionale il vice governatore ...

